Tra i tanti episodi che ci hanno lasciato a bocca aperta nel GP d’Olanda, tra i primi c’è sicuramente il tamponamento di Valentino Rossi a Jorge Lorenzo. Un impatto che per fortuna non ha provocato la caduta dei due piloti. Analizzando il contatto con Sky Sport Tech, si riesce a intuire la dinamica dell’episodio. Al quarto giro Lorenzo entra sul cordolo e, probabilmente a causa di un piccolo dosso, finisce per perdere l’anteriore. In quel momento il pilota della Ducati si trovava in testa alla gara, attaccato alle spalle da Rossi. Quando perde l’avantreno, è costretto a rallentare. Alle sue spalle sopraggiunge Valentino, che finisce inevitabilmente per tamponare lo spagnolo. Fortunatamente le ruote delle due moto non sono allineate: la carena della Yamaha colpisce lo spigolo della scatola in carbonio sotto la sella della Ducati. Pericolo scampato, i due piloti possono riprendere la gara.