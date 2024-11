Primi giri con l'Aprilia per i due nuovi piloti Martin e Bezzecchi durante i test di Barcellona. "L'ambiente che si respira nel box con i nuovi arrivati mi è piaciuto tantissimo - commenta Rivola, ad di Aprilia Racing -. Eravamo un po' in ansia per quello che dicevano Jorge e Marco, ma entrambi sono rimasti molto contenti, la moto è piaciuta più di quanto pensassimo. Hanno preferito la versione 25 rispetto alla versione 24, questo ci dà una strada da seguire durante l’inverno, siamo ottimisti"

I RISULTATI DEI TEST