Il Mondiale piloti lo ha già festeggiato domenica in Giappone, Marc Marquez, ma lo spagnolo non è ancora sazio: "E' una bella sensazione arrivare in Australia avendo già vinto il titolo, non vedo l'ora di godermi la fine della stagione. Ma ora bisogna pensare al titolo costruttori, cercheremo di mantenere lo stesso livello per raggiungere un altro obiettivo importante per la Honda". Per farcela ci sono ancora tre GP: in Australia, Malesia e Valencia. Il primo scatta domenica a Phillip Island: gara in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP alle 6. Ma non c'è solo la MotoGP: in Moto3 un solo punto divide Jorge Martin da Marco Bezzecchi, mentre in Moto2 il pilota dello Sky Racing Team VR46 Francesco Bagnaia è chiamato a gestire il vantaggio di 37 punti su Miguel Oliveira.

Gli orari del GP d'Australia 2018: a che ora saranno le prove libere del venerdì?

Si parte come sempre con la conferenza piloti del giovedì, in programma alle 8. Attesi Marc Marquez, Valentino Rossi, Cal Crutchlow, Alex Rins, Jack Miller e Alvaro Bautista. Venerdì 26 ottobre le tre categorie scendono in pista per la prima giornata di prove libere: si parte con all'1 con la Moto3, Moto2 all'1.55, MotoGP alle 2.55. Seconde sessioni rispettivamente alle 5.10, alle 6.05 e alle 7.05.

Gli orari del GP d'Australia 2018: a che ora saranno le qualifiche del sabato?

Sabato 27 ottobre, dopo gli ultimi turni di libere, tocca alle qualifiche: alle 4.35 la Moto3, alle 5.30 la Moto3, alle 7.10 la MotoGP.

Gli orari del GP d'Australia 2018: a che ora sarà la partenza della gara?

Domenica 28 ottobre alle 6 del mattino scatta la gara della MotoGP, preceduta alle 3 dalla Moto3 e alle 4.20 dalla Moto2. Al termine della gara della top class, da non perdere Zona Rossa, con le interviste ai protagonisti e le prime analisi a caldo. Chiude Race Anatomy alle 12: Cristiana Buonamano e i suoi ospiti analizzano fatti e protagonisti della giornata, con lo Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto.

La squadra di Sky Sport MotoGP

A dare la voce alla MotoGP sarà come sempre Guido Meda, affiancato da Mauro Sanchini al commento tecnico. Oltre alla MotoGP, Sanchini racconta la Moto3 insieme a Zoran Filicic. La Moto2 è affidata allo stesso Filicic e a Roberto Locatelli. Vera Spadini è la padrona di casa dei Paddock Live, mentre a fornire tutti gli aggiornamenti dal circuito di Phillip Island ci penseranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, a cui si aggiunge con le incursioni dai box Alex De Angelis. Non solo Sky Sport MotoGP: sarà possibile avere il racconto in tempo reale anche su skysport.it e sull'app di Sky Sport. Durante le gare delle tre categorie, grazie al match center dell'App, sarà possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. Attraverso il liveblog, invece, avrete l'opportunità di non perdervi nulla del weekend australiano del Motomondiale.

GP Australia, programma e orari

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

Ore 7.45: Paddock Pass

Ore 8: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 9: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

VENERDÌ 26 OTTOBRE

Ore 1.00: Moto3 – prove libere 1

Ore 1.50: Moto2 – prove libere 1

Ore 2.50: MotoGP – prove libere 1

Ore 5.05: Moto3 – prove libere 2

Ore 6.00: Moto2 – prove libere 2

Ore 7.00: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.00: Paddock Live Show

Ore 10.30: Talent Time



SABATO 27 OTTOBRE

Ore 1.00: Moto3 – prove libere 3

Ore 1.50: Moto2 – prove libere 3

Ore 2.50: MotoGP – prove libere 3

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Qualifiche Moto3

Ore 5.25: Qualifiche Moto2

Ore 6.30: MotoGP – prove libere 4

Ore 7.10: Qualifiche MotoGP

Ore 9.30: Conferenza stampa qualifiche

Ore 10.00: Paddock Live Show

Ore 10.30: Talent Time



DOMENICA 28 OTTOBRE

Ore 1.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 2.30: Paddock Live

Ore 3.00: Gara Moto3 (replica alle 10.30)

Ore 4.00: Paddock Live

Ore 4.20: Gara Moto2 (replica alle 8.15)

Ore 5.15: Paddock Live Gara

Ore 5.30: Grid

Ore 6.00: Gara MotoGP (repliche alle 9.15 e alle 14.00)

Ore 7.00: Zona Rossa

Ore 7.45: Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 12.00: Race Anatomy MotoGP