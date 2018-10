Terza casella in griglia a Phillip Island per Johann Zarco, che riesce a piazzarsi del campione del mondo 2018 di MotoGP Marc Marquez e della Yamaha ufficiale di Maverick Vinales: "E' stato difficile girare con il tracciato in queste condizioni, vedevo la pioggia ma sapevo che la pista potesse essere asciutta. Avevo paura", sottolinea il pilota francese, alla 13esima prima fila in top-class, la settima quest'anno. I problemi non sono mancati: "Ho visto che alla prima uscita c'era meno acqua, si poteva andare, sono contento del tempo che ho fatto. Alla seconda le nuvole erano ancora più nere, sono stato attento, ho cercato di capire la pista, poi all'ultimo giro ho spinto, ma nelle ultime due curve mancava la fiducia giusta, quindi sono molto contento di essere terzo". Obiettivi per la gara (al via alle 6 in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP)? "Avere raggiunto questa posizione significa che c'è il potenziale per andare veloce, questo mi rende soddisfatto. Sul passo gara non sono male, sono va meglio rispetto all'ultimo GP in Giappone, quindi possiamo lottare per il podio".