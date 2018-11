Dopo la lunga trasferta tra Asia e Oceania con le tappe in Thailandia, Giappone, Australia e Malesia, il Motomondiale ritorna in Europa per l’ultimo appuntamento della stagione 2018. Il Circuito Ricardo Tormo, nonostante la sua lunghezza di appena 4.005 m, rappresenta un banco di prova significativo per il fornitore di pneumatici Michelin per via del particolare layout e delle temperature ambientali.

La pista si percorre in senso antiorario, quindi, a maggior ragione, attenzione a Marc Marquez che nei tracciati anti-clockwise sembra imbattibile. Il layout è particolarmente tortuoso, con ben quattordici curve: nove a sinistra e cinque a destra. La predominanza delle pieghe sinistrorse ha spinto Michelin a portare gomme slick asimmetriche sia all’anteriore sia al posteriore (è solo la terza volta quest’anno) nei compound Soft, Medium e Hard, tutte con una spalla sinistra più dura.

Le caratteristiche delle mescole sono state pensate anche tenendo in considerazione la necessità di entrare rapidamente in temperatura, visto il clima potenzialmente freddo a Valencia nella seconda metà di novembre. Per far fonte ad eventuale pioggia saranno disponibili gomme rain con mescole Soft e Medium anteriori e posteriori, queste ultime con design asimmetrico.