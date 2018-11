Weekend speciale per il Motomondiale: domenica l'ultimo atto della stagione, oggi la finale del MotoGP eSport Championship, raccontata in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in live streaming su skysport.it da Guido Meda, affiancato da Mauro Sanchini. I 12 finalisti si sono dati battaglia sul Circuito Ricardo Tormo di Valencia: a vincere è stato il campione in carica Lorenzo Daretti, conosciuto con il nick name Trastevere73 (Team Ducati). Al termine dei 10 giri si è dovuto accontentare del secondo posto l'avversario più temuto dal 19enne romano, lo spagnolo Francisco Javier EleGhosT555