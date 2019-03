E' arrivata dopo un anno di attesa la stretta di mano tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Al termine del GP di Argentina, i due si sono trovati nel retro del podio, scambiandosi un 'cinque' di complimenti. I due rivali si sono così riappacificati un anno dopo le dichiarazioni del nove volte campione del mondo italiano, che proprio al termine del GP sudamericano dello scorso anno aveva parlato dello spagnolo in termini molto duri: "Marquez è un pericolo per il nostro sport, facendo così lo distrugge". Valentino era caduto a Termas de Rio Hondo proprio dopo un contatto con il n° 93 della Honda. Fu quello l'ennesimo episodio controverso tra Rossi e Marquez, l'ultimo duello cominciato in Malesia nel 2015 con il famoso calcio che costò all'italiano la penalizzazione nel GP di Valencia e la conseguenta perdita del titolo in favore di Lorenzo. Nel giugno 2016 la pace siglata in onore di Luis Salom, pilota morto in seguito a un incidente durante le prove libere del GP di Catalogna. Poi di nuovo il grande freddo dopo il contatto in Argentina 2018, con le dure parole di Valentino. I due si erano incrociati nella conferenza stampa di inizio Mondiale in Qatar, ma il riavvicinamento definitivo sembra essere arrivato proprio a Termas de Rio Hondo, dove un anno dopo, Marquez e Rossi si sono stretti nuovamente la mano.