Chaz Davies apre la terza fila con la settima posizione, davanti al favorito per le gare Jonathan Rea. La sfortuna ha privato il campione del mondo di una partenza nelle prime posizioni, ma in casa Kawasaki si respira aria di ottimismo alla luce del gran passo mostrato nelle prove. Leon Camier scatterà nono, con Jordi Torres decimo seguito da Sandro Cortese (autore di una caduta ad alta velocità) ed Eugene Laverty. Alessandro Delbianco è il migliore degli italiani in tredicesima posizione, con Marco Melandri quattordicesimo e Michael Ruben Rinaldi quindicesimo; sedicesimo Hector Barbera.

Neve, pioggia e grandine: salta Gara-1

Gara 1 è stata cancellata per via delle avverse condizioni meteo: il freddo straordinario e l’alternanza tra pioggia, neve, grandine e sole che hanno colpito Assen non hanno permesso di disputare la prima corsa del weekend. Impossibile trovare una finestra di tempo abbastanza lunga in condizioni accettabili per dare il via alla gara. La corsa viene dunque spostata a domenica mattina, dove sostituisce la Superpole Race.