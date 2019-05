Battere Marquez al Mugello è l'obiettivo dichiarato di chi teme di vederlo scappar via in campionato. Ma alla Honda, dove nessuno però lo ammetterà mai, forse piacerebbe veder vincere un altro dei suoi piloti. Perché da quando corre con le sue moto, il fenomeno spagnolo ha conquistato 81 podi in MotoGP. Il suo peso specifico è evidente, ancor più confermato dai 47 successi su un totale di 9 targati Honda, ottenuti dal 2013, anno del suo debutto nella massima categoria. L'importanza dello spagnolo è ribadita anche in questa stagione, dove la casa giapponese non sembra in grado di trionfare senza il suo capitano.

La RCV è un'arma formidabile nelle mani di Marquez, mentre Lorenzo fatica a trovare il feeling e nemmeno Crutchlow sembra in grado di sfruttarne tutto il potenziale. La Honda adora il "93" ma allo stesso tempo ne patisce l'immagine ingombrante. E per un costruttore che ha sempre voluto ribadire il suo primato tecnico, non è il massimo. Almeno quando Pedrosa correva con i suoi colori, la HRC poteva contare anche sul pilota catalano che, da compagno di Marquez, ha comunque vinto 9 gare. Chissà che nel segreto del box giapponese per una volta qualcuno non faccia il tifo per il suo nuovo compagno di box, l'unico finora in grado di sottrargli un titolo. Era il 2015 ma Jorge Lorenzo, allora, correva con un'altra casa giapponese.