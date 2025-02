Prende il via il mondiale Superbike in Australia. Tutta la stagione live su Sky Sport. Gara 1 sabato alle 6.00 e domenica la superpole race alle 3.00 e a seguire gara 2 alle 6.00. Ampio spazio alle repliche nel corso di tutta la giornata su Sky Sport MotoGP. Ecco la guida TV per seguire l’intero week-end di corse a Phillip Island LO SPECIALE SUPERBIKE

Le premesse per un Mondiale SBK ’25 spettacolare ci sono tutte dopo gli otto vincitori diversi del 2024. Razgatlioglu, Bulega, Bautista, van der Mark, Spinelli, Petrucci, Iannone e Alex Lowes sono saliti almeno una volta sul gradino piu’ altro del podio, un risultato straordinario tanto che per trovare di meglio bisogna tornare indietro di 15 anni. Se consideriamo poi che Bulega, Iannone e Petrucci hanno occupato in quest’ordine anche la top-3 dei recenti test pre season proprio a Phillip Island, le aspettative per primo round che si correrà nel week end si alzano ulteriormente. Certo è che il mattatore 2024 è stato Toprak Razgatlioglu e sarà lui il “ricercato” numero uno a partire da venerdì. Le statistiche della scorsa stagione del due volte campione del mondo sono impressionanti: 248 giri in testa, quasi il doppio di Bulega, 18 vittorie di cui 13 di fila (record) e 27 podi (90%!) su 30 gare corse…semplicemente pazzesco.

Bimota ritorna nel Mondiale con Provec Ducati, BMW, Honda, Yamaha, Kawasaki e da quest’anno anche Bimota. Il "come back" delle moto italiane nel mondiale superbike non puo' non far ritornare in mente la nascita del World Superbike, nel 1988 in gara 1 a Donington era stato infatti Davide Tardozzi in sella alla YB4 a mettersi tutti alle spalle. La casa riminese di proprietà di Kawasaki Heavy Industries ri-entra nel mondiale dalla porta principale grazie alla partnership con Provec, da sempre crew di riferimento per la casa di Akashi. Nel box spagnolo quindi non troveremo più le verdi ZX10RR per Lowes e Bassani ma le nuovissime KB998 Rimini motorizzate con il quattro cilindri giapponese.

23 piloti al via con ben sei italiani Oltre in quarto della griglia del Mondiale SBK 2025 e’ italiano: Bulega, Iannone, Locatelli, Petrucci, Bassani e Montella senza dimenticare che un terzo dello schieramento complessivo sarà in sella a Ducati. E’ 'grand’Italia' insomma nel WSBK.

Gare flag to flag obbligatorie a Phillip Island Cambio gomme obbligatorio per Superbike e Supersport nel round di apertura. Dorna e FIM hanno preferito non correre rischi tenendo in grande considerazione le condizioni meteo imprevedibili nello stretto di Bass con un range di temperature molto ampio, il tutto combinato con un tracciato terribilmente esigente per le gomme. Gara 1 e 2 della Superbike si correranno su 20 giri, con pit stop obbligatorio per sostituzione del posteriore non oltre l’undicesimo passaggio come gia’ avvenuto nel 2024.

Nuovo balance of performance al debutto Non solo gara flag to flag una tantum a Phillip Island, la spettacolare pista australiana vedrà infatti il debutto del nuovo regolamento sul flusso di carburante. Il valore iniziale di riferimento è rappresentato da 47kg/ora con un possibile scostamento di due grammi per giro. La 'formula consumo' sostituisce quindi i limiti imposti dalla FIM sul numero di giri motore. Il BoP potrà essere rivisto ogni due round in funzione del gap di punti tra le diverse case nella classifica costruttori. Qualora questo dovesse superare i 12, il flusso potrebbe essere ridotto di mezzo kg/ora.

Mondiale costruttori: tutti inseguono Ducati Ducati si è confermata nel 2024 ancora una volta campione del mondo costruttori. È la ventesima volta in 37 anni di storia a testimonianza del legame fortissimo della casa di Borgo Panigale con il mondiale delle derivate di serie. Principale rivale di Ducati anche nel 2025 dovrebbe confermarsi BMW che si affida a Toprak Razgatlioglu e Michael vd Mark che saranno in sella alla M1000RR fresca di nuova omologazione, necessaria per “normalizzare” tutti gli sviluppi fatti nel regime delle concessioni 2024.