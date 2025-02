Prima giornata di test a Jerez per Moto2 e Moto3 in vista dell'inizio del Mondiale, che partirà in Thailandia nel weekend del 28 febbraio-2 marzo (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW ): Moreira e Piqueras sono stati i più veloci in pista

La prima giornata di test Moto2 e Moto3 a Jerez ha confermato i valori della sessione di una settimana fa a Portimao. In Moto2 Aron Canet e Manu Gonzalez sono stati i piloti con il miglior rendimento sul ritmo, in una giornata caratterizzata dal vento in cui il giro più veloce è stato di un altro candidato al titolo, Diogo Moreira . Tra i più veloci sul passo anche Baltus, terzo nella classifica generale della giornata, e van den Goorgbergh , mentre il migliore degli italiani è stato Celestino Vietti , da quest'anno pilota della Boscoscuro, che sulla nuova moto ha avuto un passo da top 5. Assente dopo la prima sessione il suo compagno Lopez , unfit per una piccola frattura a un mignolo subita in allenamento e scoperta nel test. Lopez sarà operato mercoledì pomeriggio e correrà in Thailandia. Huertas miglior rookie e Arbolino , anche lui al debutto sulla Boscoscuro, ventiduesimo nella classifica combinata.

In Moto3 brilla ancora Piqueras, bene Rueda

In Moto3 brillante ancora Angel Piqueras, passato quest'anno dall'Honda Leopard alla Ktm Msi, chiaramente il più veloce di una classifica in cui come da previsioni Rueda è stato tra i migliori, quarto ma con il miglior ritmo. Con due debuttanti in top3, Quiles secondo e Carpe terzo, il migliore degli italiani è stato Matteo Bertelle, decimo nel giorno del suo ventunesimo compleanno. Altri due giorni di prove a Jerez per i piloti delle due categorie di supporto della MotoGP, che poi partiranno per la Thailandia per il primo weekend di gara dell'anno dal 28 febbraio.