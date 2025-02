Test Moto2 e Moto3, Canet e Rueda i più veloci

A Jerez si è conclusa la terza e ultima giornata di test. In Moto2 il più veloce è stato Aron Canet del team Fantic, precedendo il compagno di squadra Barry Baltus. In Moto3 José Antonio Rueda si conferma come uno dei favoriti per la lotta al titolo. Terminati i test prestagionali, appuntamento ora alla prima gara del Motomondiale, in Thailandia nel weekend 1-2 marzo

Ancora una giornata da record per Moto2 e Moto3 a Jerez, ultima prima dell'inizio del Mondiale fra una settimana in Thailandia. In Moto3 si conferma una consapevolezza già radicata, e cioè che José Antonio Rueda sarà uno dei piloti che si giocheranno il Mondiale. Più veloce, con giro record e davanti a Joel Kelso, che cerca di diventare un riferimento per la categoria con LevelUp MTA. Il migliore degli italiani, per il terzo giorno di fila, è stato Matteo Bertelle, settimo assoluto e pronto a lavorare sugli ultimi dettagli per trovarsi già a pieno a proprio agio sulla Ktm su cui risale dopo due anni di Honda. Tra le brutte notizie della giornata l'infortunio che costringerà Dettwiler a essere operato al polso sinistro e sostituito in Thailandia da Adrian Cruces, già in pista da Jerez.