E' la settimana del GP d'Italia: per la 34esima volta la top-class scende in pista sul tracciato del Mugello, dove si corse la prima gara nel 1976 (allora era chiamato GP delle Nazioni). Statisticamente si può parlare di dominio Honda: il team giapponese ha collezionato 16 vittorie, 43 piazzamenti a podio e 19 pole. Negli ultimi anni, però, la casa giapponese a sorpresa ha steccato: l'unica volta che è salita sul podio nelle ultime 4 edizioni del GP è stata nel 2016, quando Marc Marquez ha tagliato il traguardo al secondo posto. Proprio Marquez attualmente guida il Mondiale con 8 punti di vantaggio su Dovizioso, 20 su Rins e 23 su Rossi, dopo aver vinto l'ultima gara di Le Mans davanti alla coppia Ducati. Il suo compagno di squadra Lorenzo, 11esimo in Francia, l'anno scorso al Mugello ha festeggiato la prima vittoria con la Ducati, e quest'anno punta a confermare i progressi dimostrati nelle prime uscite in pista a Le Mans. Rossi, in agguato, ha dalla sua parte il record di vittorie: 7 in top-class dal 2002 al 2008, a cui si aggiungono 11 podi e 7 pole. La battaglia per il titolo si rinnova domenica: semafordo verde alle 14.