Pecco Bagnaia non dimenticherà facilmente questa edizione del GP d’Italia. Non solo perché è la prima in cui corre con una MotoGP, ma soprattutto perché ha chiuso il venerdì di Libere in testa dopo un giro straordinario in 1:46.732. Vivere per la prima volta questa emozione davanti ai tifosi italiani del Mugello è già una vittoria per un rookie come Pecco. Sarà la nuova livrea Lamborghini, sarà la confidenza con il "circuito di casa", ma sta di fatto che il pilota della Pramac precede tutti nella parte finale della seconda sessione, facendo un grande balzo in avanti rispetto al 17° tempo delle Libere 1.