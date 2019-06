"A volte prendo io la scia, altre gli avversari sfruttano la mia, per esempio è successo nelle qualifiche a Le Mans. Alla fine devi cercare di essere il più furbo. L'obiettivo era partire in prima fila, aver conquistato la pole mi rende ancora più contento", spiega Marquez. In Ducati il suo comportamento è stato giudicato lecito ma poco professionale: "Se non disturbi nessuno prende la scia è lecito. In alcuni casi devi essere tu il più furbo, in altri invece ti fregano, in altri ancora devi cercare di fare qualcosa di diverso. E' il motociclismo, funziona così".