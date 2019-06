Il terzo posto nel GP d'Italia alle spalle dell'altro ducatista Petrucci e di Marquez non soddisfa pienamente Andrea Dovizioso: "Sono contento per Danilo, si meritava questa vittoria, ha 'usato le palle' e sono ancora più contento per il fatto di averlo aiutato a ottenere questo risultato. Però alla fine abbiamo perso punti, e questo non va bene". Dovizioso è infatti scivolato a -12 in classifica da Marquez, sempre più leader del Motomondiale: "E' stata un'altra di prova di forza nostra, ma anche sua. Mi ero preparato bene il finale, volevo essere primo alla prima curva dell'ultimo giro, stavo andando bene, ma poi Danilo è entrato molto aggressivo, mi sono dovuto tirare su e ho perso un'altra posizione. Peccato per i punti persi, anche se è stato un weekend difficile e in gara siamo stati bravi".

"Io e Danilo intelligenti, non è come in altri team"

Sul rapporto con il compagno di squadra: "Io e Danilo siamo intelligenti, tra noi non è come in altre squadre... Quando parli con piloti intelligenti come lui sai che non devi ripetere le cose. Ha approcciato bene il weekend, avevo pronosticato che si sarebbe giocato la gara e detto fatto, ci è riuscito...".