Petrucci si gode la festa dopo aver vinto il GP d'Italia davanti a Marquez e al compagno di squadra Dovizioso: una battaglia incredibile fino all'ultima curva. "Salire sul podio del Mugello per me che guardo le gare fin da bambino è il sogno di una vita, è incredibile. Ero arrivato terzo nel 2017 e già mi era sembrata una vittoria. Oggi invece l'ho portata a casa io". Dovizioso ha tagliato il traguardo al terzo posto, scivolando a -12 da Marquez in classifica: "Mi è dispiaciuto molto infilare Andrea all'utimo giro, perchè metà di questa vittoria è dedicata a lui, che mi ha adottato da quest'inverno come un fratello. Purtroppo per quello che è il suo obiettivo oggi ha perso punti, Marquez ne ha guadagnati ancora, ma quella di oggi per me era una grande occasione". Nessun dubbio sul prossimo obiettivo: "Sono stato preso per cercare di vincere almeno una gara, ora che ci sono riuscito posso guidare rilassato e possiamo provare a vincere il Mondiale con Andrea, questo è il nostro prossimo obiettivo".