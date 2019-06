Finale di qualifiche da brividi, al Montmeló: Vinales, lento in traiettoria, viene sfiorato a quasi 200 km/h da Quartararo. Tutto chiarito tra i piloti, che chiudono rispettivamente il turno in terza e in prima posizione. Ma la Direzione gara decide di penalizzare Vinales di tre posizioni in griglia: scatterà in sesta posizione. Morbidelli sale così in prima fila nella terza casella

GP CATALUNYA, VITTORIA DI MARQUEZ

VIDEO. LORENZO STRIKE: FA CADERE ROSSI, DOVI E VINALES