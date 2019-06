Pioggia di penalizzazioni sui piloti di Moto3: retrocessi tra gli altri anche Antonelli e Migno, tutto a posto invece in prima fila con Rodrigo che parte davanti al giapponese Ogura e al vincitore del Mugello, Tony Arbolino.

Parte bene il pilota di Cecchini che si mette in testa alla prima curva, ma Canet prende il comando già alla 5; il leader del mondiale è aggressivo, ma nelle posizioni che contano c’è anche Dalla Porta. Suzuki cade alla 10 in seguito a un contatto con Arenas e saluta la compagnia fin dal principio.

Al secondo giro Dalla Porta mette il cupolino davanti a tutti, tra i primi c’è anche il compagno di squadra Ramirez. La sfortuna si accanisce sul 48 del team Leopard nel corso del passaggio seguente: la moto si ammutolisce tra le curve 13 e a 14, il pilota toscano è costretto a un ritiro pesantissimo in ottica mondiale.

Quarto giro e carambola alla curva 4 innescata da Oncu: ne fanno le spese - oltre al turco- Perez, Salac, Garcia, Fernandez e Arenas. Poco dopo va giù anche Migno.

Vietti approfitta della situazione: guadagna posizioni, metri e si riporta nel gruppo di testa, undicesimo. Davanti Lopez comanda la gara davanti a McPhee e al pubblico amico, il plotone di testa è composto da una quindicina di concorrenti. A metà gara Masia completa la propria rimonta di 20 posizioni e si porta in testa alla gara e al mondiale, poco dopo Arbolino incontra la sfortuna che poco prima aveva colpito Dalla Porta: problema tecnico anche alla sua Honda, il pilota del team Snipers precipita in 18esima posizione.

Due dei piloti italiani messi meglio in ottica mondiale pagano davvero un prezzo troppo alto non per colpa loro, buon per Canet e Masia che a questo punto rimangono coperti nella pancia del gruppo. Nuovo colpo di scena però un paio di giro dopo: anche Masia si ritira, dopo una caduta alla curva 1. El Cachorro se la prende con Binder ma in realtà va giù da solo, Canet senza fare niente di particolare si trova sempre più solo in testa al mondiale.

A 7 giri dal termine cade anche Masaki, Antonelli è tra i primissimi dopo essere partito in 27esima posizione. Nella gara ad eliminazione di Barcellona non è ancora il momento di attaccare, anche Vietti è nella top ten. Kornnfeil e Tatay si toccano e perdono posizioni, ma il gruppo rimane numerosissimo.

A 4 giri dal termine Lopez prova ad andare in fuga e si prende 3 decimi sul gruppo, ma il giro dopo è tutto da rifare con il plotone compatto. Lungo di Antonelli alla curva 1, anche il cattolichino finisce indietro nel gruppo e si ritrova 14esimo.

A 2 giri dal termine Canet si porta in quarta piazza e prima della curva 5 è già secondo. Rodrigo e Binder vanno giù insieme alla 10, Vietti è sesto. Parte l’ultimo giro con Toba in testa, Lopez secondo, Canet terzo. Toba cade alla 10, McPhee rimane in sella per miracolo. Ramirez si avvantaggia e va a vincere, il pilota di Max Biaggi è secondo, con Vietti che conquista un eccezionale terzo posto grazie a un super sorpasso all’ultima curva su Lopez: una manovra fotocopia in piccolo del famoso sorpasso di Rossi su Lorenzo nel 2009. Quinto Foggia che partiva dalla trentesima posizione, settimo fenati, undicesimo Antonelli.

Nel mondiale Canet si invola a +23 su Dalla Porta, con Antonelli terzo ad oltre una gara di distanza: "Nell’ultima parte della gara ho cercato di portarmi davanti e ho spinto, ma all’ultimo giro ho scelto i 20 punti del campionato" spiega un Canet calcolatore, mentre Vietti si gode l’adrenalina del momento: "Incredibile, un super sorpasso al termine di una rimonta bellissima in un weekend difficile. E’ stata la ciliegina sulla torta di una gara davvero fantastica".