Il sabato di Assen è stata la classica giornata no per Valentino Rossi, che scatterà dalla 14esima posizione in griglia nel GP olandese dopo che il giro con cui era salito al quinto posto nelle terze prove libere è stato cancellato per "exceeding track limit", ossia per avere oltrepassato i limiti della pista alla curva 18. Il nove volte campione del mondo della Yamaha è così dovuto passare dal Q1, non riuscendo a entrare nella successiva fase: per lui (escludendo il 2006 quando era infortunato, 18° con due fratture alla mano destra), il 14° posto di sabato è il peggior risultato in qualifica in Olanda nei suoi 23 GP corsi qui in tutte le classi.

Rossi: "Non mi sto trovando bene, dobbiamo lavorare"

Non può essere soddisfatto Valentino al termine della sessione di qualifiche del GP di Assen: "Quel giro cancellato ha pesato molto nell'economia della giornata, perché stamattina ero abbastanza veloce ed ero riuscito a fare un bel giro che mi avrebbe portato in Q2 - ha spiegato il Dottore -. Questo sarebbe stato molto importante. Purtroppo ho toccato il verde all'uscita della 'esse' e sono dovuto passare dalla Q1. Ero comunque abbastanza ottimista perché in mattinata ero veloce". Nel pomeriggio le alte temperature hanno reso più difficile il feeling con la M1: "Con il caldo ho sofferto molto, nel pomeriggio non sono riuscito a passare. Devo partire indietro, il passo non è fantastico e sarà una gara difficile - ha detto -. Sono in difficoltà nelle parti veloci, non ho feeling, non mi sto trovando bene. Dobbiamo lavorare stanotte e vedere dove possiamo fare meglio. Voglio anche capire quale gomma usare. Per la gara sarà necessario fare una bella partenza e poi vediamo dove possiamo arrivare".