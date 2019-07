44 su Dovizioso, 52 su Petrucci, 59 su Rins, 88 su Rossi: sono questi i punti di vantaggio che Marquez ha accumulato sui suoi principali inseguitori dopo 8 gare. In particolare, il campione del mondo uscente ha allungato negli ultimi due GP, complici le cadute di tanti big: in Catalunya lo "strike" di Lorenzo ha buttato giù in un colpo solo Rossi, Vinales e Dovizioso, mentre in Olanda sia Rins sia Valentino sono scivolati in avvio di gara, tirandosi fuori in anticipo dalla battaglia per il podio. Chi invece si è avvicinato alla vetta della classifica è il rookie Quartararo, che indipendentemente dalla distanza da Marquez (93 punti) è diventato uno dei pericoli principali, oltre ad essere uno dei piloti su cui scommettere nella battaglia al primo posto del Campionato per i prossimi anni. Il grande assente per almeno 3-4 settimane è Jorge Lorenzo: scivolato nel primo turno di prove libere del GP di Assen si è procurato la frattura della sesta vertebra dorsale, la speranza del Team Manager Puig è di rivederlo a Brno il 4 agosto. Intanto, in Germania Lorenzo verrà sostituito dal collaudatore Bradl. Arriviamo con queste premesse alla nona tappa del Motomondiale, che si corre domenica sul tracciato tedesco del Sachsenring: alle 11 la giornata si aprirà con la Moto3, alle 12.20 sarà il turno della Moto2, infine alle 14 spazio alla MotoGP.

A spasso con i miti

Giovedì 4 luglio, alle 18.45, in onda lo speciale "A spasso coi miti!": il recente raduno sul Lago d’Iseo tra i campioni del passato è al centro del programma, che vede protagonisti alcuni tra i più noti volti delle due ruote, da Giacomo Agostini a Ciro De Petri e Marco Lucchinelli. Tutti accompagnati dalle moto che hanno fatto la storia del Motomondiale o solcato i deserti della mitica Parigi–Dakar.

Come seguire il GP in Germania su Sky

Domenica, nel pre gara della MotoGP, l’emozione di girare sulla pista tedesca raccontata da Roberto Locatelli, che ci illustra i punti cruciali del circuito della Sassonia. Tornano: Grid, il racconto della mezz’ora di pre gara dalla postazione di commento e dalla griglia di partenza; Zona Rossa, il post gara con le prime analisi e le interviste a caldo; Ultimo Giro, con la possibilità di inviare da casa le domande via Twitter (@SkySportMotoGP) al team di Sky Sport MotoGP. Sempre domenica, alle 19, in onda Race Anatomy, con Cristiana Buonamano e i suoi ospiti (Paolo Beltramo, Paolo Lorenzi e Luca Salvadori) per analizzare fatti e protagonisti di giornata e Sky Sport Tech e la realtà virtuale ad accompagnare il racconto. La gara in Germania scatta domenica 7 luglio alle 14. Per non perdervi neanche un istante del GP di Spagna potete collegarvi su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno o seguire il nostro liveblog su skysport.it. Da non perdere anche il primo weekend della MotoE, che potrete seguire con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini.

