Si dividono le strade di Enea Bastianini e Carlo Pernat . Il pilota Ktm si separa dal manager che lo ha seguito nella sua crescita sportiva e dalla stagione 2025 verrà seguito dal gruppo internazionale MSM Management del bolognese Enrico Zanarini . Quest'ultima ha tra i suoi assistiti Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco, piloti Ferrari nel WEC, e in passato ha seguito Max Biaggi, Eddie Irvine e Giancarlo Fisichella.

Il comunicato ufficiale MSM

"MSM è orgogliosa di annunciare la partnership con il pilota di MotoGP, Enea Bastianini - si legge nel comunicato ufficiale. Bastianini ha affidato la gestione della sua carriera al gruppo internazionale, segnando l’inizio di una nuova fase del suo percorso professionale. Questo nuovo capitolo vede il CEO di MSM, Enrico Zanarini, esperta figura nel mondo del motorsport con oltre 50 anni di carriera, alla guida del suo team nella gestione del pilota. A MSM spetta il compito di amministrare le prestazioni di Bastianini, dentro e fuori la pista, focalizzandosi primariamente sulla prossima stagione in MotoGP. L'obiettivo principale di Enea è quello di riconquistare un posto di vertice in campionato: attraverso questa collaborazione, Bastianini e MSM lavoreranno assieme per raggiungere il medesimo risultato.