Come ufficializzato pochi giorni fa dal team Honda, sarà il Stefan Bradl a sostituire Jorge Lorenzo sul circuito del Sachsenring per il nona tappa del Gran Premio della Germania. Il pilota ufficiale della Honda, dopo la brutta caduta nelle prove libere di Assen, che gli è costata la frattura della sesta vertebra dorsale, sarà impegnato in lunga fase di riabilitazione. Come rivelato dal Team Manager Puig il maiorchino potrebbe già tornare operativo dopo la pausa estiva per il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno fissato per il 4 agosto. In sua assenza il collaudatore tedesco è pronto a scendere in pista e nel giovedì che apre il weekend di gara ha dichiarato: "Bello trovarsi di fronte alla stampa in un team factory, è tutto più professionale. Il lavoro è quello di sempre, ma con molte più persone per far funzionare le cose. Non ho parlato con Jorge, gli ho solo scritto buona fortuna su Instagram. Spero possa tornare il prima possibile, so che sta vivendo un momento difficile, stava spingendo forte con grande motivazione per migliorare, ma tornerà più forte. Ci sono cose da provare, voglio fare un weekend di corsa "normale". C'è un feeling speciale con il Repsol team. Posso gestire la pressione". E sul proprio futuro ha chiarito: "Al momento non ci penso, penso solo a questa gara. Non sono nello stesso mood degli altri piloti, ho una buona velocità ma ho fatto il tester a lungo quindi non sono pronto a combattere come gli altri che vengono da 8 gare. Per il prossimo futuro più che su una chance sulla Honda HRC ufficiale sono concentrato a breve termine sulla 8 ore di Suzuka".