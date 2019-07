Flamigni: "Testata nuova modifica su M1 di Valentino, che fa ben sperare"

Il telemetrista di Valentino Rossi, Matteo Flamigni, ha confermato che nel warm-up ad Assen è stata attuata una modifica alla M1 del Dottore che potrebbe essere sviluppata anche per le gare future: "Nel warm-up la moto si è dimostrata molto più performante e ha permesso a Vale di esprimersi come lui sa fare. Continueremo su questa direzione già dal venerdi e siamo fiduciosi che sia la strada giusta". Sul feeling in entrata di curva: "La sua prerogativa è sempre stata la grandissima velocità in entrata di curva. Purtroppo nel weekend scorso la moto non gli ha permesso di sfruttare questa sua dote, la domenica è andata meglio con la modifica effettuata e questo ci fa ben sperare". Flamigni ha anche parlato del tipo di lavoro che viene svolto nel box in confronto agli altri drivers: "È un lavoro di analisi dello stile di guida degli altri piloti e del setting delle altre moto. Ognuno ha le proprie caratteristiche e ha bisogno di una moto cucita ad hoc sul proprio stile, per cui guardare gli altri a volte aiuta ma non così tanto come si potrebbe pensare". E sul Sachsenring ha aggiunto: "E' un peccato arrivare qui dopo tre zeri di fila, ma Valentino rimane il primo pilota Yamaha in campionato per cui è in grande forma. Qui in Germania l'aspettativa è alta, Rossi e Vinales l'anno scorso erano arrivati a podio, rispettivamente secondo e terzo. Questa è una pista dove il grip posteriore sarà da tenere sott'occhio, ci sono curve molto lunghe a sinistra. Dovremo lavorare per salvaguardare la gomma fino a fine gara".