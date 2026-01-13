Yamaha Pramac, Razgatlioglu: "Il 2026 sarà di adattamento, nel 2027 faremo grandi cose"yamaha pramac
Il turco è intervenuto su Sky a margine della presentazione del team Pramac: "Sono entusiasta perché il mio sogno sta diventando realtà. Sono felice di far parte di questo team, sono tutti molto 'caldi' e questo è importante. Non sono venuto qui per divertirmi, voglio dimostrare che valgo e vincere. Il mio vero obiettivo è il 2027: sento che potremo fare grandi cose"
"Sono entusiasta, è un momento molto importante perché il mio sogno sta diventando realtà". C'è emozione nelle parole di Toprak Razgatlioglu, intervenuto su Sky Sport a margine della presentazione del team Yamaha Pramac. Il turco, campione del mondo in carica della Superbike, è pronto a esordire in MotoGP: "Sono felice di far parte della famiglia Pramac, sembrano tutti molto 'caldi' e questo è importante per i piloti. È una grande sfida dopo la Superbike, arrivo in un campionato totalmente diverso e dovrò imparare e adattarmi. Non sono venuto qui per divertirmi, voglio dimostrare che valgo e vincere". Toprak, poi, fissa l'obiettivo: "Il primo anno sarà importante per l’adattamento ma il mio vero obiettivo è il 2027: le regole cambieranno, le gomme anche, Yamaha sarà più forte… sento che faremo cose speciali".
Leggi anche
Miller: "Il mio obiettivo è restare in Yamaha"
"Il primo impatto con la nuova moto è stato positivo"
"Per me è un momento davvero speciale, entrare a far parte della famiglia Pramac - ha dichiarato Razgatlioglu nel comunicato stampa -. La storia del team e la sua partnership con Yamaha hanno avuto un ruolo fondamentale per la mia decisione. Questo è un nuovo capitolo della mia carriera e voglio affrontarlo fin dall'inizio con una mentalità orientata allo sviluppo a lungo termine. I primi test con la nuova YZR-M1 V4 sono stati positivi, naturalmente è solo l'inizio. Il mio obiettivo per il 2026 è addattermi alla MotoGP, comprendere la moto e il livello della categoria. Darò il massimo a ogni giro".