"Sono entusiasta, è un momento molto importante perché il mio sogno sta diventando realtà". C'è emozione nelle parole di Toprak Razgatlioglu, intervenuto su Sky Sport a margine della presentazione del team Yamaha Pramac. Il turco, campione del mondo in carica della Superbike, è pronto a esordire in MotoGP: "Sono felice di far parte della famiglia Pramac, sembrano tutti molto 'caldi' e questo è importante per i piloti. È una grande sfida dopo la Superbike, arrivo in un campionato totalmente diverso e dovrò imparare e adattarmi. Non sono venuto qui per divertirmi, voglio dimostrare che valgo e vincere". Toprak, poi, fissa l'obiettivo: "Il primo anno sarà importante per l’adattamento ma il mio vero obiettivo è il 2027: le regole cambieranno, le gomme anche, Yamaha sarà più forte… sento che faremo cose speciali".