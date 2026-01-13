Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Yamaha Pramac, Razgatlioglu: "Il 2026 sarà di adattamento, nel 2027 faremo grandi cose"

yamaha pramac
Foto Pramac Racing

Il turco è intervenuto su Sky a margine della presentazione del team Pramac: "Sono entusiasta perché il mio sogno sta diventando realtà. Sono felice di far parte di questo team, sono tutti molto 'caldi' e questo è importante. Non sono venuto qui per divertirmi, voglio dimostrare che valgo e vincere. Il mio vero obiettivo è il 2027: sento che potremo fare grandi cose"

LE FOTO DELLA YAMAHA PRAMAC DI TOPRAK E MILLER

"Sono entusiasta, è un momento molto importante perché il mio sogno sta diventando realtà". C'è emozione nelle parole di Toprak Razgatlioglu, intervenuto su Sky Sport a margine della presentazione del team Yamaha Pramac. Il turco, campione del mondo in carica della Superbike, è pronto a esordire in MotoGP: "Sono felice di far parte della famiglia Pramac, sembrano tutti molto 'caldi' e questo è importante per i piloti. È una grande sfida dopo la Superbike, arrivo in un campionato totalmente diverso e dovrò imparare e adattarmi. Non sono venuto qui per divertirmi, voglio dimostrare che valgo e vincere". Toprak, poi, fissa l'obiettivo: "Il primo anno sarà importante per l’adattamento ma il mio vero obiettivo è il 2027: le regole cambieranno, le gomme anche, Yamaha sarà più forte… sento che faremo cose speciali".

Leggi anche

Miller: "Il mio obiettivo è restare in Yamaha"

"Il primo impatto con la nuova moto è stato positivo"

"Per me è un momento davvero speciale, entrare a far parte della famiglia Pramac - ha dichiarato Razgatlioglu nel comunicato stampa -. La storia del team e la sua partnership con Yamaha hanno avuto un ruolo fondamentale per la mia decisione. Questo è un nuovo capitolo della mia carriera e voglio affrontarlo fin dall'inizio con una mentalità orientata allo sviluppo a lungo termine. I primi test con la nuova YZR-M1 V4 sono stati positivi, naturalmente è solo l'inizio. Il mio obiettivo per il 2026 è addattermi alla MotoGP, comprendere la moto e il livello della categoria. Darò il massimo a ogni giro".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Miller: "Il mio obiettivo è restare in Yamaha"

yamaha pramac

L'australiano è intervenuto su Sky Sport a margine della presentazione del team Pramac: "Durante...

Toprak: "Il 2026 sarà di adattamento, nel 2027..."

yamaha pramac

Il turco è intervenuto su Sky a margine della presentazione del team Pramac: "Sono entusiasta...

Yamaha Pramac presenta il team Miller-Razgatlioglu

MotoGp

Yamaha Pramac ha dato il via al valzer degli 'unveiling' in vista della MotoGP 2026. La squadra...

Trattativa avanzata Alzamora-Cano-MLav per Junior

moto3

Il manager spagnolo lascia Artbox e punta a proseguire il suo lavoro di ricerca e sviluppo dei...

Fantic Racing, Eric de Seynes nuovo Team Owner

IL COMUNICATO

Campioni del Mondo a squadre nel 2025, il team Fantic Racing Moto2 ufficializza Eric de Seynes...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS