Yamaha Pramac, Miller: "Il mio obiettivo è restare in Yamaha anche nel 2027"

yamaha pramac
Foto Pramac Racing

L'australiano è intervenuto su Sky Sport a margine della presentazione del team Pramac: "Durante l'inverno ci siamo concentrati nel preparare al meglio il 2026. La prima impressione sul V4 è stata buona, ovviamente va ancora sviluppato. Il mio obiettivo per è restare in Yamaha ed essere in griglia nel 2027 con il nuovo regolamento. Toprak? Un bravo ragazzo, è estremamente talentuoso e non vedo l'ora di condividere il box con lui"

LE FOTO DELLA YAMAHA PRAMAC DI TOPRAK E MILLER

Giornata di presentazione in casa Pramac, con il team di Paolo Campinoti che ha svelato la livrea della Yamaha che nel 2026 avranno a disposizione Miller e Razgatlioglu. L'australiano, al termine dell'evento, è intervenuto su Sky Sport: "È stato un inverno positivo, ci siamo concentrati nel preparare nel miglior modo la nuova stagione. Abbiamo la nuova sfida con il V4 e non vedo l'ora di scoprire cosa possiamo fare con questa moto. La prima impressione sul V4 è stata buona, ovviamente va ancora sviluppato e per farlo abbiamo i test in Malesia e Thailandia". Miller poi parla anche del suo futuro: "Diversi piloti cambieranno team nel 2027, il mio obiettivo è restare in Yamaha ed essere in griglia nel 2027 quando entrerà in vigore il nuovo regolamento". In chiusura su Razgatlioglu: "Toprak è un bravo ragazzo, abbiamo passato qualche giorno insieme ed è tranquillo. È estremamente talentuoso, non vedo l'ora di condividere il box con lui"

Toprak: "Il 2026 sarà di adattamento, nel 2027..."

"È bello iniziare un nuovo anno nello stesso team"

Miller ha rilasciato dichiarazioni anche nel comunicato stampa: "Iniziare la nuova stagione con la stessa squadra è bello, in questo paddock la continuità conta tantissimo. L'anno scorso è stato di apprendimento con Yamaha, abbiamo vissuto momenti positivi e negativi ma alla fine abbiamo costrutito una base solida. Ora con il V4 è l'inizio di un nuovo capitolo. Un progetto entusiasmante, sono orgoglioso di continuare con questo team e sono curioso di vedere dove potremo arrivare".

