Giornata di presentazione in casa Pramac, con il team di Paolo Campinoti che ha svelato la livrea della Yamaha che nel 2026 avranno a disposizione Miller e Razgatlioglu. L'australiano, al termine dell'evento, è intervenuto su Sky Sport: "È stato un inverno positivo, ci siamo concentrati nel preparare nel miglior modo la nuova stagione. Abbiamo la nuova sfida con il V4 e non vedo l'ora di scoprire cosa possiamo fare con questa moto. La prima impressione sul V4 è stata buona, ovviamente va ancora sviluppato e per farlo abbiamo i test in Malesia e Thailandia". Miller poi parla anche del suo futuro: "Diversi piloti cambieranno team nel 2027, il mio obiettivo è restare in Yamaha ed essere in griglia nel 2027 quando entrerà in vigore il nuovo regolamento". In chiusura su Razgatlioglu: "Toprak è un bravo ragazzo, abbiamo passato qualche giorno insieme ed è tranquillo. È estremamente talentuoso, non vedo l'ora di condividere il box con lui".