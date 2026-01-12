La brillante collaborazione tra SeventyTwo Motorsports e Artbox è finita. In due anni il lavoro insieme ha portato la struttura diretta da Emilio Alzamora a vincere il JuniorGp Moto3 (ora denominato MotoJunior) con Brian Uriarte, la European Talent Cup (ora Moto4) con Carlos Cano , e a fare due secondi posti negli stessi campionati con Guido Pini nonostante cinque gare saltate per infortunio e lo stesso Cano. Ma proprio il secondo posto di Cano in ETC 2025 ha cambiato tutto. Campione in carica, Cano al traguardo dell'ultima gara della stagione si è confermato vincendo il titolo. Ma dopo la corsa, alle verifiche tecniche, è stata scoperta una irregolarità sul monoblocco della sua moto, che ha portato a una squalifica: perdendo i punti conquistati, Cano ha perso anche il campionato a vantaggio di Bujosa.

Questo episodio ha esacerbato delle incomprensioni già presenti e indotto Alzamora, inconsapevole dell'irregolarità, a interrompere immediatamente il rapporto con Artbox. Questo ha movimentato l'inverno di Cano , che dalla certezza di un percorso definito nel cammino verso il Mondiale attraverso la guida della Ktm di SeventyTwo/Artbox, si è ritrovato senza una sella sicura. Aspar si è interessato alla situazione di Cano, ma nel team spagnolo la libertà di movimento di Alzamora sarebbe limitata rispetto a quella che aveva fino all'anno scorso, specialmente nell'ottica di seguire il suo pilota attraverso il lavoro di tecnici di fiducia.

E allora la soluzione alla quale sta lavorando Alzamora è quella di un accordo con il team MLav. La squadra britannica ha la sua struttura nel Motomondiale e anche al MotoJunior. Sta cercando di potenziare entrambe le squadre, e al di là dei piloti, che comunque secondo le ambizioni di MLav devono essere molto competitivi come Kelso nel Mondiale, ha bisogno anche di leader che gestiscano il lavoro in pista con qualità ed esperienza. Ecco perché Alzamora e MLav stanno discutendo della possibilità di una collaborazione estesa, in cui la presenza del manager nella squadra sarebbe legata non solo al suo pilota, Cano, ma anche a un ruolo da team principal nel MotoJunior.

La trattativa è in stato avanzato, anche se non ci sono ancora accordi e strette di mano. C'è fiducia, le parti stanno provando a far quadrare tutti i dettagli, e se dovesse concretizzarsi questo scenario Cano guiderebbe una Honda e avrebbe, a differenza di Pini e Brian Uriarte prima di lui, anche lo sbocco per il Mondiale già definito. L'intenzione è di chiudere in tempi ragionevoli, ma non c'è una fretta estrema considerando che il MotoJunior comincerà nel weekend del 24 maggio. C'è quindi ancora un margine di tempo per sistemare tutto e chiudere la trattativa.