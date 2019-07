Marquez al comando dopo la prima giornata di prove libere sul circuito del Sachsenring con il tempo di 1'20.705, davanti a Rins e Quartararo. Proprio quest'ultimo, il rookie del Team Petronas, è tra i protagonisti degli ultimi GP: "Non è una sorpresa per i suoi avversari. È migliorato continuamente, in tutte le piste. Più che la pressione di essere il nuovo Marquez, quella di Quartararo è quella di essere l'unico francese veloce. La sua Yamaha e quella di Vinales sono partite bene, siamo molto vicini. Da parte mia sono contento del passo, era importante avere subito una buona base", spiega Marquez. Il punto sulle gomme: "La gara sarà lunga, sarà fondamentale gestirle bene. Userò la hard all'anteriore, ma non so ancora che gomma sceglierò dietro". Il leader del Mondiale ha fatto una comparazione di telaio: "Lo proveremo ancora domani, poi prenderemo una decisione definitiva per la gara. La differenza tra quello vecchio e quello nuovo è poca. Per ora sono l'unico Honda a usarlo: prima c'era Jorge, adesso invece avremo a disposizione solo i miei dati". Infine, una battuta sul fratello Alex, impegnato nel Mondiale di Moto2: "Ha 23 anni, se ne avesse 27 gli direi di venire in MotoGP, ma se deve venire per chiudere al 12° o al 14° posto meglio restare ancora in Moto2".