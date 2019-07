Il Team Manager Yamaha Meregalli parla chiaro dopo le prime libere del GP in Germania: "Onestamente mi aspettavo qualcosa di più. Siamo in parte soddisfatti perchè abbiamo entrambi i pioti nei primi 10 (Vinales è 4°, Rossi chiude la top ten) ma c'è ancora molto lavoro da fare, perchè il gap tra il primo pilota e i nostri è abbastanza importante". Marquez ha chiuso in testa in 1:20:705, il ritardo di Vinales è di 0.488, quello di Valentino di 0.833. Sul comportamento della moto: "Entrambi i piloti di lamentavano soprattutto dello spinning. Il primo run l'hanno fatto con gomme dure al posteriore. Altri sono stati molto veloci con la dura, noi lo siamo meno ma abbiamo ancora tempo per migliorarci". Vinales ha provato una forcella in alluminio: "Ha maggiore stabilità perchè è più pesante, sente meglio l'anteriore a terra".