Il Dottore ha trovato la cura alla sua Yamaha? Rossi è positivo dopo aver concluso le Libere al Sachsenring al decimo posto in 1'21.538: "Ho un feeling migliore con la moto, il passo con le gomme da gara non è male, è abbastanza buono e questo è importantissimo". Il problema da risolvere in fretta? "Nel time attack con la morbida non sono migliorato come mi aspettavo, dobbiamo continuare a lavorare. Forse è troppo morbida, servono supporto e stabilità invece questa ha molto grip ma si muove anche tanto". "Quello di Assen è stato un weekend veramente difficile, ero molto lento. Abbiamo cambiato il setup prima della gara ed eravamo migliorati fino al mio errore", spiega Vale. La fiducia resta: "Sento la moto più mia. Quartararo guida bene, ha un'ottima linea e interpreta bene la moto. Sembra che abbia più grip di me ma non sappiamo perché, è semplicemente veloce".