"In difficoltà nel giro secco"

"Abbiamo migliorato sia nella prove di questa mattina sia in quelle del pomeriggio, il passo non è male - spiega Rossi - purtroppo però mi è sempre mancato il giro secco, in alcune curve sono sempre in difficoltà, soprattutto nel T4". Sulla caduta: "Peccato perchè con la scivolata ho perso feeling, è stata bravissima la squadra a rimettere a posto la moto in fretta". Continuano i dubbi sulle gomme: "Tra media e dura la scelta è molto aperta, ma c'è anche l'ipotesi di utilizzare la soft. Dobbiamo aspettare e vedere come sarà il tempo". In gara può cambiare tutto: "Le previsioni meteo sono negative. Questa notte è prevista pioggia, ma domani dovremmo correre sull'asciutto pur con temperature molto più basse. Queste variabili potrebbero cambiare parecchio le carte in tavola", spiega Valentino.