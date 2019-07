Si torna in pista a Laguna Seca, teatro della nona tappa del campionato Superbike. Jonathan Rea domina nella prima sessione di prove libere sul circuito americano segnando il miglior tempo in 1:23.440. La classifica del Mondiale è stata completamente ribaltata dopo che il nordirlandese è diventato leader con 24 punti di vantaggio su Alvaro Bautista, che ha pagato tre cadute in questa stagione. Tracciato ostico per lo spagnolo che porta la sua Ducati in settima posizione in 1:24.470, staccato di un secondo dal campione del mondo. Completano il podio la BMW di Sykes in 1:23.986 e la Kawasaki di Razgatlioglu in 1:24.186. Quarta e quinta posizione per le due Yamaha di Lowes e Van Der Mark che terminano rispettivamente in 1:24.231 e 1:24.247. Dopo aver annunciato il ritiro dalle corse, Marco Melandri chiude al nono posto con 1:24.614.