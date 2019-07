Jonathan Rea continua la sua corsa al quinto mondiale consecutivo in Superbike. Il pilota della Kawasaki ha dominato la prima giornata sul circuito di Laguna Seca: prima ha conquistato la pole, poi ha dominato gara 1, vincendo la quinta gara di fila. Nel mitico circuito del cavatappi (tra le curve più temute al mondo), il britannico ha preceduto Chaz Davies su Ducati e il compagno di team Toprak Razgatlıoglu. All’appello manca Alvaro Bautista, caduto al quarto giro mentre si trovava in terza posizione. Crisi nera per il dominatore della prima parte di stagione, protagonista della quarta scivolata dell'anno. Lo spagnolo è poi ripartito, chiudendo ultimo con zero punti all'attivo. In classifica il suo ritardo da Rea è ora di 49 lunghezze (401 punti a 352). Il ducatista dovrà reagire domenica 14 luglio già a partire dalla Superpole Race (alle 20 italiane) e poi in gara 2 (ore 23). Entrambe le gare saranno visibili su Sky Sport MotoGp.