Ferma dalla gara del 7 luglio del Sachsenring dominata da Marc Marquez, la MotoGP torna questa settimana a Brno. Cerca punti importanti Valentino Rossi, scivolato al sesto posto nella classifica piloti. "Durante questa pausa estiva era importante prendersi del tempo libero e riposare, ma ora non vedo l'ora di tornare in pista con la mia M1 e concentrarmi sulla seconda parte del Campionato" ha sottolineato il Dottore alla vigilia della decima tappa del Motomondiale. Domenica scatta il GP in Repubblica Ceca, il 10 agosto quello in Austria: "Sarà fondamentale lavorare bene per ottenere i migliori risultati possibili. La seconda metà del Motomondiale è molto importante, dobbiamo cercare di crescere e prepararci al 2020, a cominciare dai test in programma lunedì". A Brno Valentino ha raccolto il primo successo iridato nel 1996: "Mi è sempre piaciuta questa pista. Abbiamo bisogno di un buon risultato, quindi faremo del nostro meglio perché questo weekend sia positivo".