Albert Valera: "Lorenzo rientrerà più forte che mai"

Nonostante le molte difficoltà, Lorenzo non sembra avere intenzione di mollare, a differenza di alcune voci che parlavano di un possibile ritiro. Albert Valera, manager di Jorge, fa il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Lorenzo non sarà in pista in Repubblica Ceca questo weekend e nemmeno in Austria, tornerà a Silverstone. Ha già iniziato a svolgere attività fisica, soprattutto in piscina. Da questa settimana ha iniziato anche a lavorare in palestra con i pesi per la parte superiore della gamba. Sente ancora dolore, ma migliora ogni giorno. Era molto rischioso rientrare, così abbiamo deciso di evitare di accelerare i tempi. Vuole continuare a correre? Sicuro! Abbiamo letto tante caxxxte quest'estate, posso confermare che al 100% continuerà, ha un contratto fino al termine del 2020 e lo rispetterà. La sua idea è di continuare in MotoGP. Questo probabilmente è il momento più difficile della sua carriera, Jorge pensava che la prima parte della stagione fosse più facile. Ma sappiamo che Lorenzo è pronto ad affrontare tutte le sfide, lo aiutano a crescere. Non è la prima volta che vive una situazione difficile. Rientrerà più forte che mai. Dobbiamo vedere questa situazione negativa proprio come un'opportunità per tornare ancora più forte".