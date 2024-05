Tornare sulla pista in cui si è stati protagonisti di un brutto incidente non è facile. Nel 2023 Pecco Bagnaia uscì miracolosamente illeso da questa terribile caduta e una settimana dopo riuscì addirittura a salire sul podio a Misano, sia nella Sprint che nella gara lunga. Questo è quello che fanno i piloti: cadono ma poi risalgono subito in sella. Questa è la loro grande forza, guardare sempre alla prossima gara, per esorcizzare la paura di un infortunio. Per Bagnaia è stata la salvezza, perché se fosse rimasto focalizzato sull’incidente probabilmente non avrebbe vinto il suo secondo titolo in MotoGP.