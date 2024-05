Emblematico il fatto che proprio l’anno scorso Martin abbia ottenuto in Francia il suo primo successo Sprint. Il cambio di marcia per lui a Misano : da allora ne ha vinte 10 su 13. Il gap di 38 punti al 5° round è importante: non solo Martin sarà comunque in testa anche dopo Barcellona, ma è il più ampio a questo punto del campionato dal 2014 , quando Marc Marquez conduceva con 42 su Dani Pedrosa .

Marquez è tornato

Tralasciando un Martin che sprinta, si nota il 3° posto di Marc Marquez nel Mondiale. Ovviamente non è una novità per lui, forte di 6 Mondiali in top-class, ma non gli succedeva di occupare uno dei primi 3 posti proprio dall’ultimo titolo, nel 2019. Il 2020 iniziò con l’incidente, quindi non entrò nel tabellone dei punti, e da allora e fino alla fine del 2023 non era andato oltre il 5° posto dopo, la gara d’apertura del 2022. Un ritorno significativo, anche perché solo in un’occasione Marquez si è trovato così in alto nel Mondiale e non lo ha vinto, nel 2015, quando non riuscì a salire oltre il terzo posto, posizione finale che occupò dietro a Lorenzo e Rossi, in un campionato che noi italiani preferiamo non ricordare.