A Le Mans 45 minuti di MotoGP perfetta di Jorge Martin che si prende tutto il weekend con pole, Sprint e Gran Premio. Si prende pure a sorpassi con Bagnaia, vincendo quello decisivo per andare in testa. Marquez comincia a fare cose eclatanti e dal trio di testa nascono battaglie meravigliose e tutte al limite. E poi c'è Bastianini, il quarto fenomeno in questo dominio con quattro Ducati davanti a tutti

A Le Mans solo corse e fatti prestigiosi, dalle 24 ore della 24 ore ai 45 minuti della MotoGP perfetta di Jorge Martin che si prende tutto il weekend con pole, Sprint e Gran Premio. Ma si prende pure a sorpassi, due volte, con Bagnaia , vincendo quello decisivo per andare in testa, per meritarsi di essere il suo compagno di squadra l'anno prossimo. Forse.

Martin era e resta in testa al mondiale con 38 punti su Bagnaia e 40 su Marquez e Bastianini; il che varrebbe più di ogni trattativa ben negoziata, non fosse che Marquez comincia a fare cose eclatanti , tipo rimontare 12 posizioni al giorno. Dal trio Martin, Marquez, Bagnaia, primo secondo e terzo, nascono battaglie meravigliose e tutte al limite , perché il disegno di Le Mans obbliga a memorabili sorpassi ad alta velocità.

Bastianini quarto fenomeno del dominio Ducati

Bellissimo quello miracoloso di Marquez su Bagnaia all'ultimo giro con cui va a prendersi un secondo posto che per lui vale vittoria. Marquez è arrivato e la prossima gara si gioca a Barcellona, casa sua. Si rischia di perdere il valore di Bastianini, che è quarto a soli due secondi dopo un long lap penalty per un errore in staccata con Espargaró, ma partendo decimo. "Bestia" è davvero il quarto fenomeno in questo dominio con quattro Ducati davanti a tutti e prima dell'Aprilia di un Vinales, quinto, solo livemente sottotono.