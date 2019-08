"Primo posto da paura…" col suo romanesco spigliato Fabio Di Giannantonio mette il sigillo al primo posto del venerdì di Brno. Doppia soddisfazione per lui e per Luca Boscoscuro, team manager e artefice del progetto Speed Up con cui corre il romano. Che alle sue spalle si trova a sorpresa Nicolò Bulega (che ha appena saputo di doversi separare a fine stagione dallo Sky Racing Team VR46). Un buon inizio per i piloti italiani, almeno per i piloti di punta: da registrare c'è anche il decimo tempo di Luca Marini, il dodicesimo di Mattia Pasini (rientrato col team Tasca al posto di Corsi), il tredicesimo di Enea Bastianini e il quattordicesimo di Lorenzo Baldassarri. Il romagnolo ha centrato per un soffio l'accesso provvisorio alla Q2 (ma col meteo che promette pioggia per sabato potrebbe diventare definitivo). Chi ha rischiato più di tutti è stato però l'amico Mattia, caduto in FP2 senza riuscire a rientrare in pista (moto in buona parte da ricostruire). All'ex "commentatore" di Sky (finirà la stagione con la squadra attuale) è bastato l'ottimo cronologico del mattino per salvaguardare l'ingresso alla Q2.

Luthi e Marquez comunque sono lì, a giocarsela con Schrotter, Fernandez e Navarro, un gruppo agguerrito in ottica gara. Lo spagnolo del team Marc VDS e lo svizzero si giocano la testa del mondiale per 8 punti di differenza (a favore del fratello di Marc), Fernandez precede in classifica il compagno di squadra Baldassarri, a sua volta davanti a Navarro e Schrotter. Tutti i protagonisti sono in lizza per qualifiche e gara. Spettacolo assicurato.