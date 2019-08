Inizia in salita il decimo GP della stagione per Valentino Rossi, sul tracciato di Brno: a poco più di 20 minuti il pilota della Yamaha è costretto a rientrare al box a causa della rottura del motore. Vale cambia moto e riesce a concludere il turno tra i primi 10, in 1'56.527. "Aveva un po' di chilometri, era vecchio. Il passo non è male, ma le gomme scivolano parecchio dopo pochi giri, bisogna migliorare per essere costanti", spiega Vale. Il Motomondiale riprende in Repubblica Ceca dopo la pausa estiva: "E' bella la sensazione di tornare in pista, poi oggi c'era il clima perfetto ed è stato divertente. Era importante stare tra i primi 10, possiamo dormire tranquilli e aspettare di verificare le condizioni meteo domattina". Cosa aspettarsi? "Il vero problema è il drop della gomma, questa sarà la chiave per la domenica perché succede con tutti i compound dopo 3 giri, bisognerà lavorarci tanto con elettronica e sospensioni. Sarebbe meglio che non piovesse per avere una pista più gommata, che produce meno degrado per la domenica".