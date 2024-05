Nel paddock MotoGP continua a tenere banco la scelta di Ducati per il compagno di squadra di Pecco Bagnaia dal 2025, una 'poltrona' rossa contesa da tre piloti: Jorge Martin, Enea Bastianini (attuale proprietario del posto) e Marc Marquez. Andiamo allora ad analizzare i punti di forza di questi fenomeni della MotoGP, in attesa che nelle prossime settimane arrivi la decisione definitiva di Borgo Panigale

"Sarà complicato decidere ma bisognerà farlo". Dall’Igna lo ripete ogni volta che glielo chiedono, in pratica un giorno sì e l’altro pure. Il capo del reparto corse Ducati ha sul tavolo tre nomi e deve escluderne due, tra Bastianini, Martin e Marquez . Nel team ufficiale sarà disponibile un solo posto, l’altro è già occupato da Bagnaia , inamovibile. "Ciascuno di loro sta facendo cose incredibili", aggiunge Dall’Igna. Perché, al netto dei titoli in bacheca, ognuno dei tre ha i suoi punti di forza.

Jorge Martin

Martin è cresciuto in Ducati, come Bagnaia. E’ un pilota giovane, con un margine di miglioramento evidente. Ha uno stile esplosivo. Vince e domina la classifica. Ma non accetta una collocazione diversa, si aspetta la promozione a fianco di Pecco, che conosce dagli esordi nel Motomondiale. Tra loro c’è rispetto, al netto di qualche dichiarazione polemica.