C'è Marquez e Marquez. Marc, strepitoso in MotoGP (pole da urlo), ma il fratello Alex non certo da meno in Moto2, dove rifila 2 secondi a un ottimo Sam Lowes che sul bagnato ritorna protagonista. Il disappunto di Marco Bezzecchi resta invece l'altro aspetto da rimarcare delle qualifiche di Brno: in testa fino a pochi minuti dalla fine, incredibilmente, lui il "calimero" della Moto2 sempre relegato alle ultime file della griglia, ha perso l'opportunità di difenderla per un'incomprensione col box. Rientrato come tutti per cambiare gli pneumatici (la pista si stava asciugando e i più veloci avevano già sostituito le "calzature") il pilota del team KTM Tech3 è stato rimandato in pista con le stesse rain, perché i meccanici non avevano tempo per sostituirgli le gomme. Alla fine il rookie romagnolo ha chiuso con un ottimo sesto posto, di gran lunga la sua miglior qualifica dall'inizio della stagione. In gara dovrà provare a tenere un buon ritmo sull'asciutto, ma non sarà facile.

Nel finale l'hanno superato Baldassarri (appena riconfermato dal team Pons), terzo, Bulega e Di Giannantonio, nell'ordine a chiudere una seconda fila tutta tricolore. Non era facile leggere le condizioni della pista e questo può spiegare l’assenza nella parte alta della griglia di possibili protagonisti, come Luthi (12°), Fernandez (10°dopo le discrete prove del venerdì), Navarro (undicesimo) e Marini (tredicesimo). Peccato anche per Enea Bastianini, che dovrà scattare dalla 18^ posizione. Pronostici per domenica? Tutto sommato aperto, considerando il meteo che potrebbe correggere i valori in pista dopo la pioggia odierna.