Augusto Fernandez sostituirà Oliveira ad Austin

Il pilota portoghese, che non aveva partecipato alla gara lunga di Termas de Rio Hondo dopo un incidente nella Sprint Race, sarà costretto a rinunciare anche al prossimo GP. Ad Austin, al posto di Oliveira, ci sarà Augusto Fernandez. Il mondiale torna nel weekend dal 28 al 30 marzo per il GP delle Americhe, da seguire live su Sky Sport e in streaming su NOW

Miguel Oliveira sarà costretto a saltare il prossimo weekend di MotoGP. Il portoghese, protagonista di un incidente con Aldeguer nel corso della Sprint Race di Termas de Rio Hondo, aveva già dato forfait per la gara lunga in Argentina. Il pilota del team Yamaha Pramac non riuscirà a prendere parte anche al GP delle Americhe, in programma dal 28 al 30 marzo ad Austin: al suo posto ci sarà Augusto Fernandez. L'ex pilota KTM da quest'anno ha iniziato una nuova avventura come tester e pilota di riserva Yamaha.