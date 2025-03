Assente per infortunio anche ad Austin, il campione del mondo è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Farò una visita prima di Lusail, penso di esserci. Le fratture che ho avuto in carriera? Impossibile contarle…". Dall'inizio del Mondiale ai progetti in Aprilia: "Era difficile non aspettarsi le vittorie di Marquez. Io mi trovo come in una famiglia: non posso garantire che vincerò subito, ma farò il massimo"

Prima l'infortunio a inizio febbraio a Sepang, poi altre fratture rimediate durante l'allenamento ad Andorra su una moto da supermotard. Necessario l'intervento chirurgico e lo stop obbligatorio per Jorge Martin, campione del mondo costretto a saltare le prime gare in Thailandia e Argentina. Non ci sarà nemmeno ad Austin e proverà ad esserci in Qatar come ha spiegato nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ma solo se non comporterà rischi. Farò una visita dopo Austin, penso di esserci comunque. Il dominio finora dei Marquez? Difficile non aspettarsi le vittorie di Marc". Ma come procede la convalescenza? "Ho guardato le prime corse in tv, che ho spento e poi ho sempre riacceso. I tempi sono questi, sarebbe un errore accelerarli". Una chiacchierata nella quale il pilota Aprilia ha ripercorso i suoi inizi: "Abitavo a 200 metri dal circuito del Jarama, a 6 anni ho ricevuto la mia prima moto e presto mi sono trovato costretto a vincere. E a 18 anni mi sono trasferito ad Andorra per concentrarmi esclusivamente sul lavoro". Le fratture che ho avuto in carriera? Impossibile contarle, credo una cinquantina...". Sul trasferimento saltato dalla Pramac alla Ducati ufficiale lo scorso giugno: "La vita è così, nessun rancore. Mi sono concentrato sull’obiettivo di vincere il Mondiale. La sfida più grande era trionfare con una moto che il Mondiale non l’aveva mai vinto".