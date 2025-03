Il campione del mondo, assente in questo inizio di stagione a causa di un infortunio rimediato in allenamento, ha aggiornato i tifosi sui social: "Le ultime settimane sono state parecchio dure. Come sapete ho avuto questa brutta caduta con un duro impatto prima di partire per la Thailandia, ma ora sto riniziando a vedere la luce. Darò il mio 100% per tornare alla mia versione migliore. Sicuramente non sarò ad Austin, l'obiettivo è tornare in Qatar ma non c'è niente di certo"

Jorge Martin è tornato a parlare delle sue condizioni fisiche. Il campione del mondo MotoGP , assente in questo inizio di stagione a causa di un infortunio riportato in allenamento , ha aggiornato i suoi tifosi sui social: "Ciao a tutti. Faccio questo video per darvi aggiornamenti sul mio infortunio. Onestamente le ultime settimane sono state parecchio dure , ho sofferto molto ed è per questo che non sono stato molto attivo sui social media, quindi mi scuso con i miei tifosi e le persone che mi supportano. Come sapete ho avuto un primo infortunio in Malesia , dopo il quale stavo recuperando abbastanza velocemente. Sono tornato ad allenarmi, mi sentivo bene. Durante un allenamento con la moto da supermotard prima di partire per la Thailandia ho avuto questa brutta caduta con un impatto molto pesante . Sono state giornate difficili ma ora sto riniziando a vedere la luce" .

"Darò il 100% per tornare nella miglior forma"

Il pilota Aprilia prosegue: "L'infortunio più serio che ho avuto è stato al radio e allo scafoide, ho riportato anche 4 fratture al piede sinistro e lesioni muscolari al costato. Non si trattava di un problema di poco conto, assolutamente. Se c'è una cosa che posso dire è che darò il mio 100% per tornare alla mia 'versione migliore' e per imparare dai miei errori come ho sempre provato a fare. Tornerò il prima possibile". Martin parla anche del suo rientro in pista: "Sto lavorando duramente per recuperare e non so esattamente quando tornerò. Sicuramente non sarò ad Austin, l'obiettivo è essere in Qatar ma non c'è niente di certo. Quindi non so ancora quando potrò tornare. Ho tanta voglia di riunirmi al team Aprilia e di guidare quella fantastica moto, questo è tutto ciò che posso dirvi. Mi scuso nuovamente per tutto il tempo in cui sono stato assente sui social media. Sto iniziando a sentirmi meglio e ad allenarmi, le mie condizioni fisiche stanno migliorando più velocemente rispetto ai primi giorni dell'infortunio. Spero di vedervi presto in pista, ciao".