Seconda pole del 2019 per Tony Arbolino, sotto l'acqua, regalo ideale per i suoi 19 anni. Lavoro perfetto dopo un venerdì di prove che sull'asciutto l'aveva consacrato in cima alla classifica dei più veloci. E poi la pioggia di oggi, che non l'ha messo in difficoltà nei confronti degli specialisti del bagnato come McPhee, finito alle sue spalle staccato di 4 decimi. Neanche poco, ma per un pilota che punta in alto è fondamentale saper correre in ogni condizione. Quello che è invece mancato a Dalla Porta, leader del mondiale (per due punti su Canet), veloce sull'asciutto, molto meno efficace sull'asfalto viscido di Brno. Partire dalla 17^ casella gli complicherà un po' la vita, ma per domenica è previsto bel tempo. Gara di rimonta, dunque, cosa peraltro sempre fattibile in Moto3.