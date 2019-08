Ospite a Paddock Live Show, il Team Manager Pramac interviene sulle voci di un passaggio di Lorenzo al team satellite Ducati: "Per ora è solo una suggestione, non c'è altro". Il rinnovo di Miller? "Stiamo portando avanti il progetto con lui iniziato l'anno scorso, abbiamo una proposta di contratto di Ducati per proseguire con le moto ufficiali nel 2020 sia per lui sia per Bagnaia, è l'unico progetto su cui siamo impegnati in questo momento"

La gara di MotoGP domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

MILLER: "LORENZO-PRAMAC? C'E' QUALCOSA DI VERO"

LORENZO, IPOTESI RITORNO DUCATI IN PRAMAC