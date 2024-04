C'è soddisfazione nelle parole di Diggia, che ha chiuso i test di Jerez con il miglior tempo: "È la prima volta in MotoGP che finiamo un test al comando, è una bella sensazione. Sono molto contento perché ho provato tante cose, abbiamo molto chiaro quello che ci serve. Abbiamo provato a sistemare la 'brutalità' di questa GP23, che soprattutto in termini di potenza è sempre molto aggressiva, e l'entrata in curva. In tutto il test abbiamo trovato solo benefici"

