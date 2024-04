Bagnaia ha commentato a Sky la giornata di test a Jerez: "Sono soddisfatto, abbiamo provato diverse cose e ha funzionato tutto. Vibrazioni? Dovremmo aver capito la direzione. Abbiamo risolto tante problematiche, prendiamo Jerez come punto di partenza". Poi torna anche sulla gara della domenica: "L'ho rivista ed è stata davvero fantastica, non vedo l'ora di rivederla in italiano con la telecronaca Sky...". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

