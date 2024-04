Moto2 e Moto3, test Jerez: Arbolino e Lunetta ok

Soluzioni importanti in vista delle prossime gare per i piloti italiani, che si sono avvicinati alla massima consapevolezza nell’utilizzo delle gomme Pirelli. Incidente disastroso per Ogura che spezza la moto in due ma per fortuna non si fa male. Piloti Aspar al vertice con Dixon e Alonso PAURA PER OGURA, MOTO DEMOLITA

Il senso del test di Jerez di Moto2 e Moto3 è che c'è ancora molto da capire, ma adesso un po' meno. È l'impressione che si porta dietro Tony Arbolino, per esempio, sempre nelle prime posizioni nelle tre sessioni dedicate alla Moto2. Contando che il pilota più veloce in assoluto è stato Dixon in 40.3, anche lui tra quelli che dovevano progredire nella comprensione delle Pirelli e anche delle sospensioni Wp. Stesso lavoro che ha fatto Celestino Vietti.

Tra gli assenti per infortunio Dennis Foggia Boscoscuro, assente con il team ufficiale SpeedUp che recupererà questa giornata più avanti, ad Aragon, per preparare il finale di stagione, schierava solo García e Ogura con Mt Helmets. In mancanza anche di Roberts leader del mondiale, Garcia era il riferimento per tutti, ma Ogura con un telaio nuovo portato già dal venerdì ma ancora da conoscere suscitava tante curiosità. Di quel telaio, dopo un durissimo incidente al primo giro del secondo turno, rimane poco. Due sessioni in fumo di fatto. Ma il pilota sta bene ed è ciò che conta di più. Tra gli assenti per infortunio Dennis Foggia, sostituito da Marcel Schroetter nel team Italtrans.

Alonso il più veloce in Moto3 Mentre in Moto3 Alonso ha confermato di essere il più veloce di tutti, come successo fino al primo giro della gara terminata nella ghiaia, sono più fiduciosi ora anche i nostri piloti, molti dei quali su Honda, più vicini al top come raccontano i tempi, e con una necessità soddisfatta, quella di fare chilometri per avvicinarsi al vertice. Lunetta terzo assoluto e davanti a Farioli, Nepa su Ktm soddisfatto ma con qualche altro passo avanti da fare, Rossi, sempre su Ktm, entusiasta di aver trovato una soluzione in frenata che sarà immediatamente applicata da Le Mans. Assente il team Tech3 con il leader del Mondiale Holgado.